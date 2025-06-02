Психолог Сулим: уборка на столе поможет офисным работникам избавиться от стресса

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Массаж акупунктурным мячиком с шипами, растирание ладоней и уборка на рабочем столе быстро избавят от стресса и вернут чувство контроля над ситуацией. Об этом Москве 24 рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

По ее словам, во время стресса важно переключиться с эмоций на телесные ощущения.

"В таком случае хороши массажные или "игольчатые" мячики. Дело в том, что на руках находится множество зон с нервными окончаниями. Они стимулируются, когда берешь такой мячик в руки, после чего сознание переносит фокус на тело", – объяснила эксперт.





Софья Сулим психолог, кандидат медицинских наук, преподаватель психологии Также можно хорошо растереть ладони или помассировать их с обеих сторон, вместе с пальцами. Это поможет активизировать точки, которые связаны с разными участками в организме. В таком случае стресс равномерно распределится по всем зонам, а не будет сконцентрирован в одной, и от этого станет легче. Такую технику нужно выполнять до тех пор, пока не появится ощущения спокойствия.

Конкретно офисным работникам можно избавиться от стресса с помощью организации пространства вокруг – в частности, на столе.

"Таким образом чувство контроля постепенно вернется и накал эмоций снизится", – заключила Сулим.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что без отдыха развивается эмоциональное выгорание, переутомление, а также ухудшаются иммунные функции. Все это приводит к патологиям сердечно-сосудистой системы, аллергиям, психическим расстройствам и бессоннице.

