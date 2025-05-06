Психолог Наумова: нехватка свободного времени грозит инсультом

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Риски эмоционального выгорания, инсульта и кожных высыпаний повышаются, если не находить времени на отдых в течение дня. Об этом Москве 24 рассказала психолог Наталья Наумова.

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), у 29% россиян практически нет свободного времени на досуг. По словам Наумовой, в долгосрочной перспективе такой режим дня скажется на продуктивности и поставит под удар физическое и психическое здоровье.

"Когда человек мало отдыхает, возникает эмоциональное выгорание, переутомление, ослабевает иммунитет, на фоне чего могут развиться самые разные заболевания", – предупредила эксперт.





могут возникать аллергические реакции, кожные высыпания. Есть риск и развития психических расстройств, появления бессонницы.

Наталья Наумова психолог Прежде всего, под угрозу попадает сердечно-сосудистая система: выше риски том числе инфарктов, тахикардии и инсультов. Также на фоне ослабления иммунитетамогут возникать аллергические реакции, кожные высыпания. Есть риск и развития психических расстройств, появления бессонницы.

По словам Наумовой, каждому важно выделять на отдых не менее 10 часов ежедневно.

"Около 7–9 из них в норме уходит на сон. Остальные, это как минимум час, необходимо отводить на досуг. Но оптимально все же отдыхать два-три часа в рабочий день, а в выходные желательно и больше", – пояснила специалист.

Чтобы выкроить в распорядке дня хотя бы минимальное окно на досуг, нужно начать четко планировать дела, напомнила Наумова.

"Прежде всего, важно понять, какой отдых необходим для здоровья. Это прогулки на свежем воздухе и двигательная активность, встречи с приятными людьми, способствующие повышению уровня окситоцина в крови. Кроме этого, нужно делать что-то новое и интересное, чтобы мозг активизировался и развивался", – отметила психолог.

Плюс надо уделять время спокойному отдыху, когда можно "просто плыть по течению и замедляться", добавила Наумова.





Наталья Наумова психолог Очень важно распланировать, когда в течение недели можно заняться всеми видами необходимого отдыха, включить это в ежедневник и начать выполнять. Тогда продуктивность станет выше, а качество жизни улучшится.

Если же самостоятельно наладить режим не получается, эксперт рекомендовала обратиться к психологу, который сможет разобраться в ментальных причинах такого состояния.

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