Терапевт Кабаненко расказала о пользе лени

Лень необходима человеку, чтобы организм смог восстановить потраченную энергию. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт ЦКБ Управления делами Президента РФ Екатерина Кабаненко в программе "Доктор 24".

Польза

Лень – это необходимый организму отдых. Она снижает уровень стресса в условиях активной жизни, когда люди много трудятся и постоянно спешат, рассказала Екатерина Кабаненко.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт ЦКБ Управления делами Президента РФ В такие моменты организм вырабатывает большое количество гормона стресса – кортизола. Он провоцирует развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий.

Также лень снижает риск развития психических заболеваний, отметила врач. Когда человек загружен работой, мозг блокирует чувства и эмоции. В результате они отходят на второй план, поэтому растет тревожность, возникают конфликты с близкими, развиваются синдром выгорания и панические атаки.

Помимо этого, лень улучшает продуктивность и когнитивные способности. Именно покой восстанавливает силы, поэтому после отдыха человек способен работать лучше. Более того, при мозговой активности может быть задействовано до 25% всей энергии организма.

"Ленивые" привычки

Одна из полезных "ленивых" привычек, которая снизит риск развития аллергии, – не заправлять постель сразу после пробуждения. Дело в том, что в одеялах, подушках и матрасах живут пылевые клещи. Они хорошо размножаются во влажной среде, когда ночью человек потеет. Поэтому лучше проветрить постельное белье в течение пары часов.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт ЦКБ Управления делами Президента РФ Лежа смотреть в потолок и ничего не делать – тоже полезно. Чтобы избежать усталости и эмоционального истощения, хватит всего 15 минут. Такая "ленивая медитация" позволит мозгу отпустить мысли, расслабиться и восстановиться.

Также после бессонной ночи разрешено пропустить или перенести тренировку. При усталости физическая активность увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому способна спровоцировать аритмию.

Наводить порядок в доме тоже можно не ежедневно. Контакт с бактериями и вирусами

тренирует иммунитет, а жизнь в стерильных условиях ослабляет организм и подвергает риску развития аллергий. Поэтому делать генеральную уборку можно раз в месяц, а влажную – еженедельно, заключила Кабаненко.