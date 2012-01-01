Психотерапевт Кудряшов назвал пять правил психически здорового человека

Несколько четких правил помогут сохранить здоровую психику и повысить качество жизни. О них рассказал врач-психотерапевт Александр Кудряшов в программе "Доктор 24".

Отдых и последовательность

Хорошо высыпаться – одно из правил здорового человека. Поэтому важно поддерживать гигиену ночного отдыха: соблюдать температурный режим, контролировать уровень света и тишины, рассказал Александр Кудряшов.





Александр Кудряшов врач-психотерапевт Необходимо спать от шести до восьми часов. Ложиться лучше до полуночи, чтобы обеспечить синтез важных гормонов, которые восстанавливают нервную систему.

Второй признак здоровой психики – способность к продуктивности. Для этого необходимо избегать многозадачности, которая может привести к деменции, и выполнять работу последовательно.

Также нужно правильно отдыхать, периодически меняя обстановку. Например, можно выехать на природу, особенно при жизни в мегаполисе. Это избавит от рутины, подарит новые эмоции и улучшит работу мозга.

Эмоции и адаптация

Четвертое правило – управление эмоциями. Важно осознавать свои ощущения и уметь "переключаться" на другой тип реагирования, например, телесный. Дыхательные и другие упражнения хорошо снизят уровень тревожности.

Последнее, чему нужно научиться, – адаптироваться к стрессу. Навык поможет органично сосуществовать с окружающей средой, достигать целей и реализовываться. Любой опыт формирует мозг, благодаря чему человек быстрее находит пути к решению задач в будущем, подытожил Кудряшов.