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16 января, 19:00

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Психотерапевт Кудряшов назвал пять правил психически здорового человека

Жизнь под контролем: пять правил здоровой психики

Несколько четких правил помогут сохранить здоровую психику и повысить качество жизни. О них рассказал врач-психотерапевт Александр Кудряшов в программе "Доктор 24".

Отдых и последовательность

Фото: 123RF/peopleimages12

Хорошо высыпаться – одно из правил здорового человека. Поэтому важно поддерживать гигиену ночного отдыха: соблюдать температурный режим, контролировать уровень света и тишины, рассказал Александр Кудряшов.

Необходимо спать от шести до восьми часов. Ложиться лучше до полуночи, чтобы обеспечить синтез важных гормонов, которые восстанавливают нервную систему.
Александр Кудряшов
врач-психотерапевт

Второй признак здоровой психики – способность к продуктивности. Для этого необходимо избегать многозадачности, которая может привести к деменции, и выполнять работу последовательно.

Также нужно правильно отдыхать, периодически меняя обстановку. Например, можно выехать на природу, особенно при жизни в мегаполисе. Это избавит от рутины, подарит новые эмоции и улучшит работу мозга.

Эмоции и адаптация

Фото: 123RF/slasny

Четвертое правило – управление эмоциями. Важно осознавать свои ощущения и уметь "переключаться" на другой тип реагирования, например, телесный. Дыхательные и другие упражнения хорошо снизят уровень тревожности.

Последнее, чему нужно научиться, – адаптироваться к стрессу. Навык поможет органично сосуществовать с окружающей средой, достигать целей и реализовываться. Любой опыт формирует мозг, благодаря чему человек быстрее находит пути к решению задач в будущем, подытожил Кудряшов.

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