Психолог Надежда Шкурина назвала симптомы послеродовой депрессии

Часть молодых мам сталкиваются с таким состоянием, как послеродовая депрессия. Как вовремя распознать симптомы психического заболевания, рассказала медицинский психолог акушерско-гинекологического центра больницы им. Ф. И. Иноземцева Надежда Шкурина в программе "Доктор 24".

Течение беременности

Беременность значительно влияет на состояние женщины. При этом изменения проявляются по-разному: например, кто-то страдает от токсикоза, рассказала Надежда Шкурина.



Надежда Шкурина медицинский психолог акушерско-гинекологического центра больницы им. Ф. И. Иноземцева Обычно эмоциональное и физическое состояния меняются сразу от момента зачатия. Они могут быть нестабильны во время всей беременности. Например, многие чувствуют себя тяжело в первом триместре и ждут, когда он закончится. В этот период женщины часто переживают негативные эмоции, связанные с сохранением ребенка.

Однако подавленное состояние может остаться и после родов. Нередко оно связано с тревожной средой, в которой находятся женщины, особенно в больших городах. Кроме того, раньше от родителей требовали меньше: сейчас общество предъявляет более высокие стандарты воспитания, объяснила психолог.

Стоит отметить, что постоянное ощущение усталости и подавленности – не самые опасные проявления послеродовой депрессии. В особо критическом состоянии женщина даже может думать о суициде, так как психическое расстройство влияет на мысли о себе и ребенке.

Симптомы

К основным симптомам психического расстройства специалист отнесла:

обессиленность;

навязчивое беспокойство (например, мать не доверяет малыша другим);

постоянные мысли о здоровье ребенка;

хроническая боль.

Некоторые опросники помогут отследить отследить психические отклонения. Например, есть тест на уровень тревожности или шкала депрессии Бека, посоветовала Надежда Шкурина.

Важно обращать внимание на самочувствие, отдых, питание и сон, а при каких-либо трудностях стоит посетить терапевта, акушера-гинеколога, психолога или психиатра, заключила врач.