Биохимик Гаврилова рассказала о неожиданной пользе флоатинга

Высокая концентрация магния в воде и ощущение невесомости успокаивают нервную систему, позволяя человеку расслабиться. Подробнее об этом рассказала врач-биохимик и иммунноголог Яна Гаврилова в программе "Доктор 24".

Как проходит процедура

Флоатинг – уникальный терапевтический метод, направленный на расслабление психического и физического состояния. Он проходит в оборудованных бассейнах, или флоат-камерах, которые защищены от внешних факторов: света, звука, температурных перепадов, гравитации и тактильных ощущений, рассказала Яна Гаврилова.



Яна Гаврилова врач-биохимик, иммунолог Камера заполняется водой с высокой концентрацией сульфата магния или английской соли Эпсома. На 400 литров жидкости приходится около тонны вещества – это больше, чем в Мертвом море, что позволяет парить на поверхности.

Если человек засыпает, благодаря высокой концентрации соли тело остается на поверхности воды, объяснила врач.

Флоатинг рекомендован при сильном стрессе, тревоге или недостатке сна. Один час в бассейне эквивалентен полноценному ночному отдыху.

Польза флоатинга

Флоатинг помогает быстро заснуть не только во время сеанса, но и после него. Поэтому врачи рекомендуют проходить терапию раз в неделю, чтобы избавиться от бессонницы.

Также процедура снижает артериальное давление. Это происходит благодаря магнию – важному микроэлементу, который участвует во всех биохимических реакциях организма. Вещество расслабляет гладкую мускулатуру сосудов, снимая патологический тонус. Поэтому флоатинг рекомендуется гипертоникам и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как магний снижает риск развития инфарктов и инсультов.



Яна Гаврилова врач-биохимик, иммунолог Флоатинг помогает бороться с депрессией, уменьшает уровень тревоги и стресса. Доказано: во время терапии количество кортизола снижается, а гормонов счастья – эндорфинов и серотонина – повышается. Также вода в флоат-камере равна температуре тела, что создает ощущение комфорта, напоминающее пребывание в утробе матери.

Во время флоатинга рекомендуется использовать беруши, чтобы защитить слуховой проход от соли, предупредила врач.

Также у терапии есть противопоказания. Не следует посещать процедуру при открытых ранах на теле, эпилепсии в активной фазе и обострениях хронических заболеваний, заключила Гаврилова.