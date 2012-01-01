Биохимик Гаврилова рассказала о неожиданной пользе флоатинга

Высокая концентрация магния в воде и ощущение невесомости успокаивают нервную систему, позволяя человеку расслабиться. Подробнее об этом рассказала врач-биохимик и иммунноголог Яна Гаврилова в программе "Доктор 24".
Как проходит процедура
Флоатинг – уникальный терапевтический метод, направленный на расслабление психического и физического состояния. Он проходит в оборудованных бассейнах, или флоат-камерах, которые защищены от внешних факторов: света, звука, температурных перепадов, гравитации и тактильных ощущений, рассказала Яна Гаврилова.
Если человек засыпает, благодаря высокой концентрации соли тело остается на поверхности воды, объяснила врач.
Флоатинг рекомендован при сильном стрессе, тревоге или недостатке сна. Один час в бассейне эквивалентен полноценному ночному отдыху.
Польза флоатинга
Флоатинг помогает быстро заснуть не только во время сеанса, но и после него. Поэтому врачи рекомендуют проходить терапию раз в неделю, чтобы избавиться от бессонницы.
Также процедура снижает артериальное давление. Это происходит благодаря магнию – важному микроэлементу, который участвует во всех биохимических реакциях организма. Вещество расслабляет гладкую мускулатуру сосудов, снимая патологический тонус. Поэтому флоатинг рекомендуется гипертоникам и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как магний снижает риск развития инфарктов и инсультов.
Во время флоатинга рекомендуется использовать беруши, чтобы защитить слуховой проход от соли, предупредила врач.
Также у терапии есть противопоказания. Не следует посещать процедуру при открытых ранах на теле, эпилепсии в активной фазе и обострениях хронических заболеваний, заключила Гаврилова.