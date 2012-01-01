Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 08:21

Общество
Главная / Истории /

Биохимик Гаврилова рассказала о неожиданной пользе флоатинга

Полная изоляция: как флоатинг избавляет от стресса

Высокая концентрация магния в воде и ощущение невесомости успокаивают нервную систему, позволяя человеку расслабиться. Подробнее об этом рассказала врач-биохимик и иммунноголог Яна Гаврилова в программе "Доктор 24".

Как проходит процедура

Фото: 123RF/valeriiiavtushenko

Флоатинг – уникальный терапевтический метод, направленный на расслабление психического и физического состояния. Он проходит в оборудованных бассейнах, или флоат-камерах, которые защищены от внешних факторов: света, звука, температурных перепадов, гравитации и тактильных ощущений, рассказала Яна Гаврилова.

Камера заполняется водой с высокой концентрацией сульфата магния или английской соли Эпсома. На 400 литров жидкости приходится около тонны вещества – это больше, чем в Мертвом море, что позволяет парить на поверхности.
Яна Гаврилова
врач-биохимик, иммунолог

Если человек засыпает, благодаря высокой концентрации соли тело остается на поверхности воды, объяснила врач.

Флоатинг рекомендован при сильном стрессе, тревоге или недостатке сна. Один час в бассейне эквивалентен полноценному ночному отдыху.

Польза флоатинга

Фото: 123RF/kzenon

Флоатинг помогает быстро заснуть не только во время сеанса, но и после него. Поэтому врачи рекомендуют проходить терапию раз в неделю, чтобы избавиться от бессонницы.

Также процедура снижает артериальное давление. Это происходит благодаря магнию – важному микроэлементу, который участвует во всех биохимических реакциях организма. Вещество расслабляет гладкую мускулатуру сосудов, снимая патологический тонус. Поэтому флоатинг рекомендуется гипертоникам и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как магний снижает риск развития инфарктов и инсультов.

Флоатинг помогает бороться с депрессией, уменьшает уровень тревоги и стресса. Доказано: во время терапии количество кортизола снижается, а гормонов счастья – эндорфинов и серотонина – повышается. Также вода в флоат-камере равна температуре тела, что создает ощущение комфорта, напоминающее пребывание в утробе матери.
Яна Гаврилова
врач-биохимик, иммунолог

Во время флоатинга рекомендуется использовать беруши, чтобы защитить слуховой проход от соли, предупредила врач.

Также у терапии есть противопоказания. Не следует посещать процедуру при открытых ранах на теле, эпилепсии в активной фазе и обострениях хронических заболеваний, заключила Гаврилова.

Читайте также


обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика