Гирудотерапевт Осипов рассказал о главных преимуществах лечения пиявками

Пиявки улучшают биологические свойства крови, утверждают специалисты. В каких случаях рекомендовано такое лечение, рассказал гирудо- и мануальный терапевт Павел Осипов в программе "Доктор 24".

Как проходит терапия

По словам Павла Осипова, во время лечения пиявки впрыскивают в организм человека слюну, что совсем неопасно для здоровья. Из-за этого кровь меняет реологические свойства, то есть становится более текучей.





Павел Осипов гирудотерапевт, мануальный терапевт Практически все патологические процессы в организме сопровождаются нарушением лимфо- и кровотечения. То есть когда имеется воспалительный процесс либо какая-то травма. Нарушается проходимость сосудов не только крови, но и самое главное – лимфы.

Во время процедуры используются специальные пиявки, которых выращивают на биофабриках, лицензированных государством. Это особенно важно, так как кольчатые черви питаются кровью и их содержание должно находиться под контролем санитарных органов.

В качестве профилактики врачи рекомендуют ставить по пять пиявок два раза в неделю. Курс состоит из пяти-девяти сеансов, отметил Осипов.

Показания к лечению

Пиявки помогают при гипертонии, но это только симптоматическое лечение. После сеанса давление ненадолго снижается, но важно найти основную причину повышенных показателей. Гирудотерапия может быть полезна как неотложная помощь, например, при гипертоническом кризе (резкий подъем артериального давления – Прим. ред.), добавил Осипов.

В случае варикоза, гирудотерапия не избавляет от косметических дефектов, плюс полностью вылечить патологию невозможно – только удалить хирургически. Однако пиявки эффективны в профилактике тромбофлебита (воспаление стенок вен нижних конечностей с образованием сгустков крови – Прим. ред.), который является опасным состоянием. Он способен привести к серьезным осложнениям, например, тромбозу.

Также лечение пиявками позволяет справиться с целлюлитом и отеками, но важно отличать эти состояния друг от друга. Целлюлит – это нормальное естественное явление, когда организм откладывает жир в определенных местах, защищая их. Пиявки могут помочь избавиться от него.





Павел Осипов гирудотерапевт, мануальный терапевт Жировые клетки окружены плотной капсулой, которую нужно разорвать. Никакие крема и воздействия не работают для того, чтобы убрать этот жир, поэтому используются чисто механические воздействия. То есть это всевозможные вакуумные массажи, которые сопровождаются синяками. Сначала надо ставить пиявку, а потом делать лимфодренаж.

В свою очередь, терапевт предупредил, что отекшее лицо нередко сигнализирует о нарушении работы почек. В таком случае необходимо обратиться к врачу для диагностики, прежде чем прибегнуть к пиявкам, отметил специалист.

Однако у гирудотерапии существуют и противопоказания. Главные из них – гемофилия (нарушение свертываемости крови), а также критически низкие уровни давления и гемоглобина, подытожил Осипов.