Хирург Харламов рассказал об опасности мьюинга

Мьюинг становится все популярнее среди людей, которые хотят улучшить овал лица и прикус. Что это такое и насколько эффективен метод, рассказал челюстно-лицевой хирург и главный врач сети научных стоматологий Артем Харламов в программе "Доктор 24".

Суть метода

Британский ортодонт Джон Мью разработал мьюинг в 1970-е годы. Он считал, что состояние мышц ротовой полости, включая язык, значительно влияет на формирование прикуса.

Суть метода заключается в том, чтобы выполнять упражнения для правильного смыкания челюсти. Например, кончик и спинка языка должны быть прижаты к передней части неба, а зубы оставаться сомкнутыми. Удерживая их в таком положении, якобы можно исправить прикус и улучшить состояние височно-нижнечелюстных суставов.





Артем Харламов челюстно-лицевой хирург, главный врач сети научных стоматологий В последнее время молодые люди уделяют большое внимание внешности, и техника мьюинга привлекла множество его поклонников. Однако методика не имеет научно обоснованных положительных результатов.

Последствия

Мьюинг действительно может привести в тонус мышцы дна полости рта и жевательной мускулатуры, поэтому появляется эффект более подтянутого овала лица. Однако таких результатов можно достичь только при постоянном выполнении упражнений.





Артем Харламов челюстно-лицевой хирург, главный врач сети научных стоматологий Важно помнить: мьюинг не решает проблемы с прикусом, не улучшает состояние суставов и не помогает в пережевывании пищи. Методика может быть безопасной, но также и неэффективной.

В свою очередь, злоупотребление упражнениями приводит к патологической гипертрофии мышц, спазмам и боли. Такие последствия могут негативно отразиться на здоровье височно-нижнечелюстного сустава, а также осанке.

При проблемах с прикусом необходимо обратиться к ортодонту, который назначит правильное лечение. Если же возникнет необходимость, он также предложит упражнения в рамках комплексной терапии, заключил Харламов.