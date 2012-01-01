Хирург Харламов рассказал об опасности мьюинга

Мьюинг становится все популярнее среди людей, которые хотят улучшить овал лица и прикус. Что это такое и насколько эффективен метод, рассказал челюстно-лицевой хирург и главный врач сети научных стоматологий Артем Харламов в программе "Доктор 24".
Суть метода
Британский ортодонт Джон Мью разработал мьюинг в 1970-е годы. Он считал, что состояние мышц ротовой полости, включая язык, значительно влияет на формирование прикуса.
Суть метода заключается в том, чтобы выполнять упражнения для правильного смыкания челюсти. Например, кончик и спинка языка должны быть прижаты к передней части неба, а зубы оставаться сомкнутыми. Удерживая их в таком положении, якобы можно исправить прикус и улучшить состояние височно-нижнечелюстных суставов.
Последствия
Мьюинг действительно может привести в тонус мышцы дна полости рта и жевательной мускулатуры, поэтому появляется эффект более подтянутого овала лица. Однако таких результатов можно достичь только при постоянном выполнении упражнений.
В свою очередь, злоупотребление упражнениями приводит к патологической гипертрофии мышц, спазмам и боли. Такие последствия могут негативно отразиться на здоровье височно-нижнечелюстного сустава, а также осанке.
При проблемах с прикусом необходимо обратиться к ортодонту, который назначит правильное лечение. Если же возникнет необходимость, он также предложит упражнения в рамках комплексной терапии, заключил Харламов.