Парикмахер Богатова: правильно подобранный пробор корректирует форму лица

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Людям с круглыми и квадратными лицами больше подойдет косой пробор, а с грушевидной формой – в зоне виска. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, мастер-стилист Ольга Богатова.

По ее словам, правильное разделение прядей задает тон всему образу и корректирует форму лица. Тем, у кого оно круглое, эксперт посоветовала сделать косой пробор и уложить челку набок. Это поможет визуально вытянуть лицо и приблизить его к идеальной форме овала, объяснила специалист.





Ольга Богатова парикмахер, мастер-стилист Обладателям овальной формы подходит любой вариант. Но если хочется максимально ее подчеркнуть, однозначно рекомендую прямой пробор.

Квадратная форма отличается крупными чертами, и подобрать к ней прическу бывает непросто.

"В этом случае советую делать косой пробор: он визуально вытянет лицо и сделает его более овальным", – отметила Богатова.

Людям с грушевидной формой важно уравновесить большой подбородок и узкий лоб. Добиться этого поможет прическа с объемным верхом и спокойным низом, рассказала мастер-стилист.

"Идеально подходит пробор в зоне виска, когда большая часть волос перекидывается на одну сторону. Возможно, лучше сделать пышную челку, которая придаст лицу форму овала", – отметила стилист.

Сгладить линии треугольной формы, при которой лоб широкий, а подбородок узкий, поможет прямой пробор или боковой в сочетании с удлиненной косой челкой, заключила Богатова.

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