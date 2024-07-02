Парикмахер Богатова назвала самые удобные укладки для жаркого лета

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Укладка с эффектом мокрых волос или зафиксированными у лица прядями идеально подойдет для жаркого лета, рассказала Москве 24 парикмахер, мастер-стилист Ольга Богатова.

По ее словам, в целом лето – не самое благоприятное время для укладок: волосы пересушены, быстро пачкаются и плохо держат объем.

"От высокой температуры и повышенной влажности кудри моментально выпрямляются, а на идеально вытянутых волосах появляется ненавистный пух. И спустя полчаса после выхода из дома от укладки может не остаться и следа", – отметила парикмахер.

Чтобы сохранить образ на весь день, в первую очередь нужно защищать локоны от солнца. Для этого есть специальные линейки средств с SPF-защитой, которая не дает солнечным лучам воздействовать на структуру волоса.

Кроме того, эксперт посоветовала не распускать пушистые волосы на пляже и закрывать их головным убором: он не только избавит от солнечного удара, но и защитит волосы от повреждений.



Ольга Богатова парикмахер, мастер-стилист Одна из самых удачных укладок на лето – это эффект мокрых волос. Для ее создания хорошо использовать гель или мусс. Его надо нанести на влажные волосы по всей длине, а затем начать сжимать пряди руками снизу вверх, чтобы получить волнистую текстуру. Результат рекомендую закрепить лаком.

"Здесь самое главное – правильно рассчитать количество средства для укладки, не переусердствовать. Если косметики на волосах будет слишком много, вместо модной укладки мы добьемся того, что волосы приобретут несвежий вид", – предупредила Богатова.

Также в жару лучше всего собирать волосы в пучок или закалывать пряди у лица с помощью крабиков, невидимок, заколок. Тогда они не будут мешаться, соприкасаться с лицом, прилипать к коже, плюс дольше останутся чистыми, пояснила парикмахер.

Ранее колорист, парикмахер Ольга Веденеева рассказала, каких ошибок стоит избегать при домашнем окрашивании. Например, она не советовала красить волосы более чем на два тона темнее либо светлее, иначе результат может смотреться искусственно.