Парикмахер Веденеева назвала главные ошибки в домашнем окрашивании

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Выбор слишком темного или светлого тона, а также нанесение краски на грязные волосы – одни из самых частых ошибок при домашнем окрашивании. Об этом Москве 24 рассказала колорист, парикмахер Ольга Веденеева.

По ее словам, если хочется сделать эту процедуру самостоятельно, стоит потратить время на выбор качественной краски. Лучше приобретать ее в профессиональном магазине для парикмахеров или большом гипермаркете – у них точно есть лицензия на продажу этих средств.

"Также советую помнить, что объем красителя в тюбике обычно рассчитан на довольно короткие волосы. Поэтому даже при средней длине может понадобиться как минимум две коробки с краской", – отметила колорист.





Ольга Веденеева колорист, парикмахер Частая ошибка связана и с выбором цвета. Лучше не красить волосы более чем на два тона темнее либо светлее, иначе результат может смотреться искусственно.

Другая распространенная ошибка – окрашивание на немытые волосы. Если хочется получить чистый и красивый цвет, волосы должны быть без загрязнений и остатков различных стайлинговых средств, предупредила Веденеева.

"Не стоит и наносить краситель руками: мы больше вотрем его в кожу, а волосы могут прокраситься плохо. Лучше взять расческу или кисть, это позволит проработать каждую прядку", – рассказала эксперт.

В целом же больше гарантий получить качественный результат, если не краситься самостоятельно, а довериться профессионалу, заключила Веденеева.

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