Колорист Веденеева перечислила главные правила при окрашивании в блонд

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Проведение обязательного теста на одной пряди, проверенный мастер и хорошее самочувствие в день процедуры – важные условия удачного окрашивания в блонд. Об этом Москве 24 рассказала колорист, парикмахер Ольга Веденеева.

По ее словам, подобное окрашивание – достаточно сложный процесс, поэтому самостоятельно в домашних условиях заниматься этим не стоит. Можно даже получить ожоги, которые в дальнейшем приведут к выпадению волос, предупредила эксперт.

"Надо обязательно обращаться к мастеру. Причем лучше всего, если он специализируется именно на осветлении", – отметила Веденеева.

Прежде чем проводить окрашивание, мастер должен сделать тест на небольшой пряди – он покажет, насколько возможно осветлить волосы, чтобы они остались в хорошем состоянии, объяснила парикмахер. Плюс это позволит подобрать желаемый оттенок, который следует выбирать по цветотипу (то есть цвет волос должен сочетаться с цветом кожи и глаз).



Ольга Веденеева колорист, парикмахер В выборе нужного оттенка волос поможет также следующий лайфхак: нужно взять кисточки из палитры цветов и приложить их к запястью с внутренней стороны. В этом месте самая светлая кожа на нашем теле, и оттенок, который будет наилучшим образом с ней сочетаться, и стоит выбирать.

"Хочу отметить, что легче всего окрашивание в блонд происходит на натуральных волосах. Однако девушкам, имеющим черные волосы от третьего уровня тона и ниже, я в принципе не советую перекрашиваться в блондинку, потому что технически это будет очень долгий путь, и желаемого результата они не получат. Не стоит ждать прозрачных максимально белых "блондинистых" оттенков и после окрашивания в темные цвета", – пояснила Веденеева.

Также эксперт отметила, что вопреки устоявшемуся мнению приходить к мастеру на процедуру надо с вымытой головой: чем чище будут волосы, тем ярче получится результат.

Кроме того, не стоит проводить осветление в дни плохого самочувствия, гормональных скачков, приема антибиотиков – все это может повлиять на цвет окрашивания, заключила колорист.

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