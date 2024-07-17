Стилист по прическам Белякова дала советы по укрощению непослушных волос

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Правильный уход поможет укротить непослушные волосы и значительно облегчить укладку, рассказала Москве 24 свадебный визажист и стилист по прическам Ирина Белякова.

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По ее словам, непослушные волосы – это в первую очередь волнистые и пушистые, которые путаются, не держат укладку и все время электризуются.

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Мыть их надо специальными шампунями, созданными специально для такого типа: они, как правило, имеют в своем составе питательные масла, которые укрепляют и защищают локоны, добавила стилист.

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Ирина Белякова стилист по прическам, свадебный визажист Но самый важный пункт в уходе – это регулярное увлажнение. Будучи наполненными влагой, такие волосы всегда лучше укладываются и выглядят аккуратнее.

Одним из самых эффективных средств насыщения прядей являются маски с высокой концентрацией питательных компонентов, разработанные для непослушных волос. Кроме того, надо обязательно использовать специальный кондиционер – он снижает пушение и облегчает расчесывание.

"А тем, у кого волосы сухие, ломкие, поврежденные, рекомендую применять еще и несмываемый кондиционер", – посоветовала стилист, напомнив, что распределять средство нужно подальше от кожи головы, уделяя больше внимания кончикам.

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Эксперт напомнила, что сушить непослушные и сухие волосы рекомендуется естественным путем – не стоит также тереть волосы полотенцем, допустимо лишь промокнуть их несколько раз. После этого можно выделить отдельные пряди и нанести на них стайлинговый крем.

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