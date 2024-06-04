Стоматолог Седойкин: зубы мудрости могут привести к скученности других зубов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зубы мудрости обычно прорезаются самыми последними и могут привести к угрозе кариеса, воспалению десен, установке имплантов, а также повлиять на скученность и неправильное расположение других зубов, предупредил стоматолог-хирург Георгий Седойкин. Об этом сообщает "Доктор 24".

Однако он отметил, что "восьмерки" не всегда могут стать причиной проблем и требовать незамедлительного удаления. Так, если они не беспокоят и не приносят неприятных ощущений, то к хирургическому удалению можно не прибегать.

Но также важно, чтобы зубы мудрости были расположены ровно по отношению к зубным рядам и зубам-антагонистам, то есть к противоположной челюсти, уточнил Седойкин. В этом случае можно обойтись только терапевтическим лечением: удалить кариес и установить пломбу.

Стоматолог также подчеркнул, что примерно у 10–15% людей зачатки зубов мудрости или они сами отсутствуют, а иногда бывает, что у человека прорезываются не все четыре зуба. При этом в некоторых случаях "восьмерки" могут располагаться в аномальном положении, например горизонтальном. Врач рассказал, что в таком случае их не всегда может увидеть доктор при осмотре, поэтому проводится рентгенологическое исследование.

Помимо этого, Седойкин затронул вопрос изменения лица после удаления зубов мудрости. Как отметил стоматолог, овал и контур лица больше зависят от формы и величины челюсти, а именно в ней находятся зачатки или сами зубы. Это означает, что удаление не повлияет на лицо при условии правильного расположения.

Тем не менее к асимметрии челюсти и лица может привести аномальное расположение "восьмерок" или смещение ими рядом стоящих зубов. Из-за последнего фактора может измениться прикус, появиться гипертонус жевательных мышц или дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.

Ранее стоматолог-ортопед Дзерасса Дедегкаева заявила, что плохая зубная щетка, нерегулярная чистка зубов, курение, чрезмерное употребление кофе, чая и сахара, а также скученность зубов часто приводят к появлению зубного камня. По словам специалиста, некачественная или слишком мягкая щетка не может справиться с налетом и вычистить все остатки еды. Поэтому процедуру гигиены полости рта в кабинете у стоматолога стоит проводить каждые полгода, порекомендовала врач.