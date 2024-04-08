Стоматолог Кадиева рассказала, когда стоит менять пломбу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чаще всего замена пломбы рекомендуется при появлении вторичного кариеса под ней. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог Ният Кадиева в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, кариес провоцирует нарушение герметичности пломбы по ее границе с зубом, под нее проникают бактерии из полости рта и это приводит к разрушению зуба под пломбой. Стоматолог подчеркнула, что в таких случаях долгое время у пациентов нет жалоб, а кариозный процесс прогрессирует.

"Также мы рекомендуем менять пломбы, когда возникает ее усадка или стираемость – это сильно влияет на высоту прикуса, может приводить к деформациям в зубочелюстной системе, нарушению работы жевательных мышц", – продолжила Кадиева.

Усадка к тому же влияет на плотность контактных пунктов между зубами, что может привести к постоянному застреванию пищи, формированию поддесневого кармана и травме десны.

Эстетичный вид также играет не последнюю роль в решении замены пломбы, заметила пародонтолог. Со временем она может менять цвет – пожелтеть или покраснеть, что может принести определенный дискомфорт.

Врач заявила, что зубная пломба в среднем служит от 5 до 10 лет. Этот срок зависит от таких факторов, как качество и состав материала, из которого изготовлена пломба, а также квалификация и умение врача. Немаловажным критерием является правильный домашний уход и своевременная профилактика, добавила врач.

"Своевременная профилактика, то есть удаление бактериальных скоплений в виде зубных отложений, максимально продлит эксплуатацию пломбы", – пояснила Кадиева.

Кроме того, на длительность ношения пломбы также влияет соблюдение пациентом правил эксплуатации, уточнила стоматолог.

"Доктор всегда дает рекомендации, которые следует соблюдать. Чаще всего это исключение "вредных" привычек, таких как откусывание ниток, грызение ручек, открывание зубами бутылок, разгрызание орехов и других высоких механических нагрузок", – сказала пародонтолог.

Аккуратность и бережность обеспечит не только длительную функциональность пломбы, но и поможет сохранить ее внешний вид, добавила эксперт.

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