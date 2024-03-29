Стоматолог объяснил, чем опасен интернет-тренд на отказ от чистки зубов

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Отказ от ухода за полостью рта повышает риск потери зубов и даже может навредить здоровью в целом. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист – стоматолог столичного департамента здравоохранения Игорь Золотницкий.

Ранее в Сети ряд блогеров запустили тренд на отказ от чистки зубов: якобы это обычные кости, которые могут восстанавливаться сами. Если же появился запах изо рта, пользователям порекомендовали обратиться к психологу.

Золотницкий подчеркнул, что подобные высказывания не имеют под собой никакого научного подтверждения.

"Строение зубов отличается от строения костей, поэтому более чем некорректно называть их "костями". Да, эмаль – гладкая, но на ней образуется зубной налет, который в течение суток становится кариесогенным, то есть способным вызывать кариес. В свою очередь, зубы не восстанавливаются "жидкой костной массой" – такого понятия даже не существует", – объяснил стоматолог.



Игорь Золотницкий главный внештатный специалист – стоматолог департамента здравоохранения Москвы Очень важно чистить зубы регулярно и не пропускать эту процедуру. Иначе налет станет плотным и самостоятельно его убрать станет уже невозможно. Кроме того, обилие налета приводит к появлению неприятного запаха изо рта, что резко снижает качество жизни человека. А при правильном уходе можно избежать или максимально снизить риск возникновения основных заболеваний, таких как кариес, гингивит, и их осложнений.

Если же не следить за состоянием ротовой полости месяцами, появление этих проблем со здоровьем практически неизбежно, предупредил специалист.

"Возникшие осложнения приведут к потере зуба, а в некоторых случаях могут навредить здоровью в целом", – добавил он.

Золотницкий напомнил, что чистить зубы нужно ежедневно два раза в сутки – утром перед завтраком и вечером после последнего приема пищи. Вдобавок к щетке и пасте также можно использовать ополаскиватели, нити, межзубные ершики, ирригаторы и так далее.

Ранее стоматолог-терапевт Алексей Сошников рассказал, что кариес способен передаваться человеку через поцелуй. По его словам, было доказано, что вредоносные бактерии появлялись у детей от их матерей.