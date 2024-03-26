Стоматолог рассказала, кому нужна зубная нить

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Зубную нить рекомендовано использовать всем людям, потому что именно она обеспечивает самое качественное очищение от налета и уничтожение вредных бактерий. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-стоматолога Татьяну Сумцову.

Врач объяснила, что даже самая дорогая и удобная щетка не может проникнуть в труднодоступные места, в которых обычно скапливается пища. Зубная нить же с легкостью очищает узкие межзубные пространства, удаляет из них частички еды.

Медик заметила, что если данным зонам не уделять внимание, то со временем в них размножаются микробы, которые обеспечивают появление кариеса. По этой причине регулярная двухразовая чистка при помощи щетки не является гарантией высокой защиты от возникновения патологического процесса.

Более того, зубная нить – отличная профилактика зубного камня, рассказала Сумцова. Зубные нити по своей структуре бывают тонкие и объемные. Последние специалисты рекомендуют использовать для деликатного очищения, они также подходят людям с чувствительными деснами. Тонкие нити, в свою очередь, рекомендуются для случаев со скученными зубами, когда между ними наблюдается слишком узкое пространство.

Стоматолог добавила, что, исходя из обработки, нити разделяются на:



с серебром – для дополнительного антибактериального эффекта;

вощеные, которые пропитаны воском для лучшего проникновения;

невощеные – без воска для более интенсивного очищения поверхности.

Говоря о составе зубных нитей, врач выделила те, что делают со специальной пропиткой с целью освежить дыхание, с антисептиком для антибактериальной защиты. Более того, бывают нити с содержанием фтора, чтобы обеспечивать дополнительную профилактику кариеса.

Также Сумцова рассказала, как пользоваться зубной нитью. По ее информации, нужно взять отрезок нити длиной 35–40 сантиметров, затем натянуть ее двумя руками, подготовив первые 5 сантиметров. После этого нужно аккуратно ввести нить в пространство между зубами, сделать 5–6 плавных движений, продвигаясь к нижнему краю. Для очищения каждого следующего зуба нужно захватывать по 5 сантиметров чистой нити, повторяя алгоритм.

Стоматолог заметила, что начинать лучше с верхнего зубного ряда и потом перейти на нижний. Она предупредила, что работать с нитью надо бережно, чтобы не травмировать десны. Не стоит заводить нить слишком глубоко в межзубное пространство.

"Чтобы обеспечить качественную защиту от кариеса, вам достаточно прибегать к подобной процедуре один раз в день. Использовать нить лучше всего после завершения основного процесса, когда будет удален основной налет", – добавила эксперт.

Сумцова предупредила, что после очищения флоссом может быть небольшая кровоточивость десен, однако если это повторяется каждый раз, то стоит обратиться за консультацией к специалисту.

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До этого стоматолог Ольга Лебедева заявила, что, если у ребенка отсутствуют симптомы или признаки патологии, его можно показать ортодонту примерно в 2,5–3 года, когда формируется молочный прикус.