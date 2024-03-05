Специалист рассказала, в каком возрасте впервые показать ребенка ортодонту

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Если у ребенка отсутствуют симптомы или признаки патологии, его можно показать ортодонту примерно в 2,5–3 года, когда формируется молочный прикус. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога-ортодонта Ольгу Лебедеву.

Она объяснила, что специалист оценит положение зубных рядов и выявит возможные отклонения. Если зубочелюстная система развивается нормально, то следующее плановое посещение можно запланировать в момент смены молочных зубов (5–6 лет), а затем после полной смены зубов (11–12 лет). Потом профилактическое наблюдение осуществляется по индивидуальному графику.

Лебедева подчеркнула, что важно не игнорировать нарушения прикуса у детей, так как это может привести к негативным последствиям. Например, к боли при жевании и открывании рта, частым кариозным поражениям.

По ее данным, неправильный прикус часто связан со снижением эстетических характеристик зубов и улыбки. Подобное может отразиться на самооценке, психоэмоциональном состоянии, вызвать комплексы.

Специалист признала, что ортодонтическое лечение, а точнее эстетический вопрос ношения ортодонтических конструкций, пугает многих детей и родителей. Одной из причин страха является необходимость носить заметные для окружающих брекет-системы, но современная ортодонтия предлагает еще один, инновационный вариант коррекции прикуса – элайнеры.

Стоматолог объяснила, что элайнеры – это прозрачные съемные ортодонтические системы. Они практически незаметны, но оказывают точно рассчитанное равномерное давление на зубы. При этом, подчеркнула эксперт, брекеты начинают возвращать былую популярность среди подростков и даже становятся трендом.

"Обеспечение правильного положения зубов и прикуса в раннем возрасте поможет детям сохранить здоровье зубов, уверенность в себе и красивую улыбку на протяжении всей жизни", – подвела Лебедева итог.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова заявила, что кариес, являющийся одним из самых распространенных заболеваний в мире, может влиять на состояние других органов. Также она напомнила, что без лечения кариес ведет к разрушению тканей зуба, воспалению нерва, образованию кисты вокруг корня.

До этого стоматолог Игорь Золотницкий рассказал, что зубы лучше чистить до завтрака. Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий.

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