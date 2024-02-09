Стоматолог рассказал, нужно ли чистить зубы перед завтраком

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Зубы лучше чистить до завтрака, а после желательно воспользоваться ополаскивателем. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист-стоматолог столичного Депздрава Игорь Золотницкий.

Чтобы избежать развития различных заболеваний полости рта, зубы необходимо чистить по 2–3 минуты дважды в день – утром и вечером. Вместе с тем даже эксперты иногда расходятся во мнении, когда лучше это делать в утренние часы – до завтрака или после, отметил Золотницкий.





Игорь Золотницкий главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Тем не менее специалисты все большего количества стран признают, что правильнее чистить зубы утром до завтрака. Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба. После еды желательно прополоскать рот ополаскивателем.

Вечером же нужно действовать наоборот, то есть чистить зубы после последнего приема пищи – перед сном. Такая практика поможет снизить риски развития кариеса. Зубной налет – основная причина появления этого заболевания, а также воспаления десен. По сути, он представляет собой тонкую микробную пленку, которая образовывается на поверхности зуба.

"В течение дня эта микробная пленка на зубе трансформируется и становится кариесогенной. То есть способной вызывать деминерализацию эмали (проявляется в виде белых пятен на зубах), а потом и доводить до образования полостей (кариес). Ночью при закрытом рте процесс разрушения зуба под налетом усиливается. Это происходит из-за благоприятных условий для бактерий. Поэтому важно перед сном тщательно очистить зубы от налета", – подчеркнул специалист.

Если пропускать чистку зубов, налет станет плотным, и убрать его самостоятельно будет крайне сложно, а иногда и невозможно. В таком случае поможет только стоматолог, который проведет профессиональную гигиену полости рта в клинике.





Игорь Золотницкий главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Если человек не любит чистить зубы перед сном, очень скоро он столкнется с неприятным запахом изо рта по утрам. Частички пищи, оставшейся в ротовой полости, способствуют размножению бактерий. Именно они выделяют химические вещества, рождающие неприятный запах. Он резко снижает качество жизни человека и уровень его общительности.

Средства гигиены – щетку, пасту, зубную нить или ершики – лучше выбирать вместе со стоматологом исходя из состояния полости рта. В некоторых случаях также может понадобиться ирригатор.

"Существует широкий выбор щеток – от очень мягких до средней жесткости. Можно рекомендовать и электрическую (звуковую или ультразвуковую), если человеку ей удобнее пользоваться. Важно выбрать такую щетку, которой он сможет наиболее качественно удалять зубной налет с поверхности зубов, не нанося при этом травмы десне", – объясняет стоматолог.

Менять щетку рекомендуется приблизительно раз в два месяца. "Всего несколько минут правильного ухода в день позволят вам сохранить зубы и десны здоровыми, избежать необходимости лечения и посещать стоматолога только для приятной процедуры профессиональной чистки полости рта", – заключил Золотницкий.

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