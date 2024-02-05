Россиянам рассказали, почему зимой чаще болят зубы

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Обострение зубной боли в зимний период связано со снижением температуры и ростом числа общих заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога-терапевта Юлию Новикову.

По ее словам, зубная боль появляется в том числе из-за снижения иммунитета, что создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. Из-за этого хронические процессы переходят в стадию обострения, поделилась врач.

Самым распространенным в практике стоматолога является обострение хронической формы периодонтита в осенне-зимний период, уточнила она. При таком недуге в стадии ремиссии пациенты вообще не имеют жалоб.

"При обострении жалобы варьируются от чувствительности при накусывании на причинный зуб до тяжелых форм гнойной инфекции. Лечение в таком случае проводится в челюстно-лицевом отделении. Все зависит от запущенности процесса", – уточнила Новикова.

Врач посоветовала регулярно проходить осмотры у стоматолога, а также делать рентгеновские снимки, поскольку даже самый опытный специалист без дополнительных методов исследования не сможет выявить, есть ли патологический процесс в костной ткани пациента или нет.

Ранее стоматолог Магомед Дахкильгов перечислил пять главных причин зубной боли. Одна из них – воспаление тканей пародонта, задача которых фиксировать зуб в лунке. Воспалительные процессы, которые вызваны инфекциями, не только разрушают пародонт, но и вызывают боли.

"Время новых. Завод": "Дентал-Косметик-Рус"