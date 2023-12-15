Стоматолог рассказала, какой сорт чая безопасен для зубов

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Белый сорт чая можно пить без ущерба для улыбки, потому что он практически не имеет красящих пигментов. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт Ольга Лебедева в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, в целом потребление чая может привести к потемнению эмали зубов, так как он содержит красящие вещества, которые со временем проникают в эмаль и изменяют ее оттенок.

Однако она пояснила, что белый чай считается наименее обработанным из всех видов этого напитка.

"Он содержит меньше кофеина, чем зеленый или черный чай, что делает его более мягким и менее стимулирующим", – подчеркнула специалист.

Кроме того, белый чай богат антиоксидантами, укрепляет иммунную систему и поддерживает здоровье кожи.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, что чай тулси помогает в борьбе с бессонницей. По ее словам, он благотворно влияет на работу нервной системы и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна.

Еще чай тулси замедляет процессы старения, нормализует метаболизм, улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта и поднимает настроение, заключила нутрициолог.

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