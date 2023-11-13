Диетолог рассказала о вредных свойствах чая

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Чай не следует пить во второй половине дня. Это может привести к нарушению сна, потому что в напитке в четыре раза больше кофеина, чем в кофе. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

По ее словам, напиток бодрит и тонизирует из-за высокого содержания кофеина. Однако именно из-за этого вещества может возникать тахикардия, головная боль, диарея, может повышаться давление.

"Обычно природный кофеин переносится очень хорошо. Но есть люди с особой чувствительностью к нему", – уточнила специалист.

Она добавила, что также в чае содержатся вещества, которые препятствуют усвоению микроэлементов и витаминов, из-за чего его не рекомендуют пить сразу после еды. Бережная посоветовала пить чай для удовольствия, в отдельное от приема пищи время.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что в день рекомендуется пить не более 4–5 чашек зеленого или 3–4 кружек черного чая.

Также терапевт Оксана Драпкина заявила, что синдром "чая с бутербродом" крайне опасен для здоровья. Она уточнила, что это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются. Специалист порекомендовала почаще напоминать близким о необходимости полноценно питаться и добавлять в рацион фрукты, овощи и орехи.

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