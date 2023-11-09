Врач рассказала, чем опасен "синдром чая с бутербродом"

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Синдром "чая с бутербродом" крайне опасен для здоровья, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заслуженного врача РФ, академика РАН, терапевта Оксану Драпкину.

Такой синдром используют, когда говорят об особой форме недоедания. С ней сталкиваются люди, которые по каким-либо причинам питаются неполноценно.

Драпкина обратила внимание на то, что часто с такой проблемой сталкиваются пожилые люди, которые могут питаться лишь чаем с бутербродами. По ее словам, такой рацион может привести к обморокам, снижению иммунитета, хрупкости костей и слабости.

Врач добавила, что синдром "чая с бутербродом" – это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются. Специалист рекомендует почаще напоминать близким о необходимости полноценно питаться и добавлять в рацион фрукты, овощи и орехи.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала людям с заболеваниями пищеварительного тракта не употреблять на голодный желудок ряд продуктов. В частности, это касается жареных блюд, овощей и фруктовых соков.

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