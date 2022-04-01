Диетолог рассказала, какие продукты запрещено есть на голодный желудок

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам, имеющим заболевания ЖКТ, не есть на голодный желудок жареное, кислые продукты, а также не пить кофе.

"Если человек имеет заболевания пищеварительного тракта, например это гастрит, гастроэнтерит, то здесь стоит исключать кислые продукты, овощи, фрукты, фруктовые соки, которые тоже имеют какой-то кислый вкус. Цитрусовые соки могут обладать раздражающим действием для слизистой оболочки желудка", – объясняет эксперт.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов В некоторых случаях стоит исключать жареное и продукты с большим количеством специй, поскольку они также будут влиять на состояние слизистой оболочки желудка. Опять же это про людей, у кого уже есть заболевания пищеварительного тракта, есть предрасположенность к ним. Для здорового человека это не имеет значения.

Обострить хронические заболевания ЖКТ может и кофе, поэтому его также не рекомендуется употреблять на голодный желудок людям с рефлюкс-эзофагитом.

"При этом заболевании происходит заброс содержимого желудка в пищевод, и люди могут ощущать изжогу, горький вкус во рту. В этой ситуации кофе мы вообще исключаем", – подчеркнула врач.

Однако при заболеваниях печени кофе будет даже полезен, продолжает Круглова. "Есть данные, что использование кофе улучшает течение неалкогольной болезни печени. То есть нужно смотреть в зависимости от ситуации, с которой человек сталкивается", – заключила она.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев предупредил, что если человек регулярно пропускает завтрак, то это может спровоцировать обострение ЖКТ-болезней. По мнению специалиста, в день следует питать минимум трижды, чтобы уменьшить риск развития хронических недугов желудочно-кишечного тракта.