Диетолог предупредил об опасности отказа от завтрака

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Регулярный отказ от завтрака может стать причиной обострения болезней желудочно-кишечного тракта, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.
"Почему-то люди удивляются, откуда у них возник гастрит. Они всего-навсего не завтракают пять лет, а натощак пьют кофе и выкуривают сигарету и думают, что это нормально", – приводит слова специалиста Ura.ru.
Врач подчеркнул, что, чтобы минимизировать риски развития хронических заболеваний ЖКТ или их рецидивов, желательно питаться минимум три раза в день.
"Базовые приемы пищи должны присутствовать. Желательно добавлять между ними перекусы. Если человек позавтракал в семь утра, а обедает он в три, восемь часов без пищи — ничем хорошим это не закончится", – добавил Калинчев.
По словам диетолога, такие заболевания, как хронический гастрит или панкреатит имеются практически у любого человека. При этом режим питания с большими перерывами между приемами пищи может вызвать обострение этих болезней.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что в весенний период могут обостриться такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Специалист посоветовала следитьза своим самочувствием и обращать особое внимание на симптомы, которые могут свидетельствовать об обострении.
"Доктор 24": ранние симптомы язвы желудка
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