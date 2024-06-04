Стоимость нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с февраля

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе оказалась ниже 78 долларов впервые с 6 февраля этого года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, по данным на 04:22 по московскому времени, цена нефти Brent опускалась до отметки в 77,99 доллара за баррель. Однако на момент публикации стоимость нефти вновь поднялась и торгуется на уровне 78,04 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что несколько стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, продлят срок действия добровольных сокращений добычи нефти в объеме 1,66 миллиона баррелей в сутки на весь 2025 год.

До этого зарубежные СМИ писали о том, что польский оператор трубопроводов PERN договорился с российской компанией "Транснефть" о продолжении транзита казахстанской нефти в ФРГ.