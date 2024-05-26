Reuters: Россия и Польша договорились о транзите казахстанской нефти в Германию

Фото: 123RF/huyangshu

Польский оператор трубопроводов PERN договорился с российской компанией "Транснефть" о продолжении транзита казахстанской нефти в ФРГ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как говорится в статье, транзит мог прекратиться уже в июне этого года из-за тупиковой ситуации с платежами. Так, "Транснефть" требовала от Польши оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово, однако Варшава опасалась нарушения западных санкций.

Однако позже "Транснефть" договорилась с немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK Schwedt, куда и планируется отправлять нефть, что немецкая компания оплатит обслуживание расходомеров. Еще одна словацкая компания будет обеспечивать обслуживание учета на польским участке – это минимизирует риски санкционного воздействия на PERN.

Ранее правительство РФ утвердило решение о временном снятии запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. В кабмине подчеркнули, что такое решение приняли с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива и недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями.

До этого Минэнерго не подтвердило сообщения об обращении Москвы к Астане по поводу поставок бензина в объеме около 100 тысяч тонн. В ведомстве подчеркнули, что Казахстан и сам получает бензин из РФ. В этом году страна может импортировать до 285 тысяч тонн.