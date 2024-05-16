Болгария намерена отсудить у "Газпрома" 400 млн евро за прекращение поставок газа

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Компания "Булгаргаз" будет добиваться компенсации ущерба в связи с прекращением "Газпромом" поставок газа два года назад в размере около 400 миллионов евро, сообщил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов, которого цитирует ТАСС.

Он заявил, что передаст в соответствии с условиями договора с "Газпром экспорт" претензии. Если вопрос не будет урегулирован, то "Булгаргаз" заведет дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже.

23 марта 2022 года Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами, в число которых входит и Болгария, только в рублях. Болгария отказалась выполнить эти условия.

Спустя несколько дней "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком.

