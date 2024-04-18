Лидеры ЕС на саммите заявили, что расширят санкции против Ирана

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Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что расширят санкции против Ирана на фоне недавней атаки на Израиль. Об этом со ссылкой на документ, опубликованный по итогам встречи, сообщает РИА Новости.

"ЕС введет дополнительные ограничительные меры против Ирана, в частности в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет", – указано в документе.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон надеется на введение санкций против Ирана со стороны стран-партнеров.

13 апреля Иран запустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке на еврейское государство Тегеран использовал и баллистические ракеты.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны. Он заявил, что Иран несет террор и нестабильность, а миру необходимо "встретиться лицом к лицу с этой империей зла".