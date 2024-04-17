Салливан: США введут новые санкции против Ирана за удар по Израилю

Фото: 123RF/designer491

Вашингтон в ближайшие дни введет дополнительные санкции в отношении Тегерана. Об этом со ссылкой на письменное заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана сообщает РИА Новости.

"В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, нацеленные на его программы ракет и дронов, а также новые санкции в отношении компаний, поддерживающих КСИР и министерство обороны Ирана", – указано в сообщении.

В заявлении указано, что США рассчитывают на то, что союзники и партнеры также введут санкции против Ирана. Кроме того, ВС США планируют развивать интеграцию систем ПВО, ПРО и раннего оповещения по всему Ближнему Востоку для ослабления иранского потенциала в ракетной и беспилотной областях.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке на еврейское государство Тегеран также использовал баллистические ракеты. В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Поводом для атаки стал удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.