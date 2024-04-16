Путин выразил надежду на сдержанность Тегерана и Израиля

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Владимир Путин переговорил по телефону с главой Ирана Эбрахимом Раиси и выразил надежду на сдержанность Тегерана и Израиля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе Ирана. Лидеры двух стран обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке, а также ситуацию после авиаудара израильских сил по иранскому дипломатическому объекту в Дамаске и ответных мер Тегерана.

"Путин выразил надежду, что все стороны <...> не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона", – уточняется на сайте.

Раиси объяснил, что эти действия носили ограниченный характер и были вынужденными. При этом иранская сторона не заинтересована в дальнейшей эскалации, подчеркнул глава государства.

Однако оба лидера сошлись во мнении, что главной причиной событий стала нерешенность палестино-израильского конфликта. Также РФ и Иран еще раз подтвердили свою позицию о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников, а также баллистические ракеты. Поводом для этого стала атака еврейского государства по зданию в сирийском Дамаске, где находились дипломатические учреждения Тегерана.

Президент Израиля Ицхак Герцог после атаки заявил, что действия Ирана являются объявлением войны. Однако, как уточнил глава страны, государство стремится к миру и не пытается эскалировать ситуацию в регионе.