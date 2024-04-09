Минэнерго опровергло обсуждение поставок бензина из Казахстана на рынок РФ

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Минэнерго не подтвердило сообщения об обращении Москвы к Астане по поводу поставок бензина в объеме около 100 тысяч тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС", – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан и сам получает бензин из РФ. В этом году страна может импортировать до 285 тысяч тонн. Кроме того, поставки российского топлива уже осуществлялись в республику.

"В соответствии с прогнозными индикативными балансами, поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены", – говорится в заявлении.

В Минэнерго добавили, что государства в полном объеме выполняют условия договоров в дружественные страны при запрете экспорта бензина.

Ранее сообщалось, что платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками, за 2–3 недели. Вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев рассказал, что некоторые казахстанские кредитные организации вообще отказываются работать с Россией.

