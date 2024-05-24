Новак заявил, что в РФ нет угрозы резкого роста цен на бензин

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Угрозы для резкого роста цен на бензин или дизель сейчас нет потому, что российский рынок полностью обеспечен топливом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого передаются в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По словам вице-премьера, в настоящее время проводятся нефтяные штабы вместе с российскими нефтяными компаниями, ФАС и Минэнерго РФ. Новак подчеркнул, что при любом решении получится обеспечить рынок нефтепродуктами на 100%.

Ранее российское правительство постановило снять запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. В кабмине уточнили, что такое решение приняли с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива и недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими заводами.