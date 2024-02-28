Новак заявил о стабильной ситуации на рынке нефти

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Текущая ситуация на нефтяном рынке стабильна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера РФ Александра Новака.

Он отметил, что благодаря действиям ОПЕК+ на рынке есть баланс спроса и предложения.

По словам Новака, запрет экспорта бензина из РФ является превентивной мерой, которая необходима из-за ожидания роста сезонного спроса и остановок нефтеперерабатывающих заводов на ремонты.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ вводит с 1 марта запрет на экспорт бензина на полгода. В пресс-службе правительства отметили, что это необходимо для того, чтобы нивелировать увеличение спроса на бензин в весенний и летний периоды.

Кроме того, кабмин также может увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%, чтобы компенсировать рост спроса во время летних отпусков и полевых работ, а также в ходе плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

Временный запрет на экспорт бензина могут ввести с 1 марта