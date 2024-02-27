Правительство РФ запретило экспорт бензина на полгода с 1 марта

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Кабмин РФ вводит с 1 марта запрет на экспорт бензина на полгода. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе российского правительства.

Ранее СМИ сообщали, что Михаил Мишустин одобрил полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта этого года.

Как отметили в пресс-службе кабинета министров, это необходимо для того, чтобы нивелировать увеличение спроса на бензин в весенний и летний периоды.

Кроме того, правительство может увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%, чтобы компенсировать рост спроса во время летних отпусков и полевых работ, а также в ходе плановых ремонтов нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Данный запрет не будет затрагивать страны Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

До этого появилась информация о том, что власти России готовят меры сдерживания роста цен на топливо. Для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков.



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