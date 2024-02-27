Правительство РФ введет полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта – СМИ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта этого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Временный запрет на экспорт не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

С соответствующим предложением к правительству обращался вице-премьер Александр Новак, который указал на то, что на внутреннем рынке в ближайшее время наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ и летними отпусками.

В связи с этим Новак призывал принять меры по стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов для нивелирования ажиотажного спроса.

Ранее СМИ сообщали о том, что российские власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо. Для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков.

До этого участники топливного рынка попросили властей запретить физлицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Письмо с соответствующим предложением направила Мишустину ассоциация "Надежный партнер".

В России утвердили дополнительные меры для стабилизации рынка топлива