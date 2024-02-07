Эксперт назвал три способа снизить расход топлива на автомобиле

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Аккуратная манера вождения, отказ от перевозки габаритных грузов и своевременная замена топливного фильтра поможет снизить расход бензина. Об этом Москве 24 рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

"Если говорить о манере езды, то чем меньше мы газуем, чем плавнее совершаем движение, тем меньше будем тратить бензина. Поэтому не осуществляем резких разгонов и торможений", – посоветовал эксперт.

В особенности этой рекомендации следует придерживаться зимой, когда расход топлива и так увеличивается из-за отопления салона, подогрева задних и лобовых стекол, а также работы насосов, которые качают омывающую жидкость. Кроме того, для экономии бензина важно избегать сильной загрузки автомобиля.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Загруженная машина съедает не только топливо, но еще и много механических ресурсов автомобиля – сцепление и тормозные колодки изнашиваются быстрее.

Помимо прочего, рекомендуется своевременно производить замену топливного фильтра. Если он забился, расход топлива также увеличивается, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какое топливо не стоит заливать в свое авто. В частности, автомобильный эксперт Вячеслав Субботин посоветовал не экспериментировать с бензином, у которого неподходящее октановое число. Если оно ниже того, которое требует производитель, то в моторе во время работы будут происходить взрывы, а не горение топлива.

