07 февраля, 17:44Транспорт
Эксперт назвал три способа снизить расход топлива на автомобиле
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Аккуратная манера вождения, отказ от перевозки габаритных грузов и своевременная замена топливного фильтра поможет снизить расход бензина. Об этом Москве 24 рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
"Если говорить о манере езды, то чем меньше мы газуем, чем плавнее совершаем движение, тем меньше будем тратить бензина. Поэтому не осуществляем резких разгонов и торможений", – посоветовал эксперт.
В особенности этой рекомендации следует придерживаться зимой, когда расход топлива и так увеличивается из-за отопления салона, подогрева задних и лобовых стекол, а также работы насосов, которые качают омывающую жидкость. Кроме того, для экономии бензина важно избегать сильной загрузки автомобиля.
Помимо прочего, рекомендуется своевременно производить замену топливного фильтра. Если он забился, расход топлива также увеличивается, заключил эксперт.
Ранее россиянам рассказали, какое топливо не стоит заливать в свое авто. В частности, автомобильный эксперт Вячеслав Субботин посоветовал не экспериментировать с бензином, у которого неподходящее октановое число. Если оно ниже того, которое требует производитель, то в моторе во время работы будут происходить взрывы, а не горение топлива.
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