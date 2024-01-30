Эксперт рассказал, каким бензином нельзя заправлять автомобиль

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Автомобиль не рекомендуется заправлять бензином с неподходящим октановым числом. Об этом Москве 24 рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Цифры в названии бензина, например 92, 95, 98, являются октановыми числами. Они говорят о детонационной стойкости топлива, то есть его способности противостоять самовоспламенению при сжатии. Предпочтительный для конкретной машины бензин обычно указывает производитель автомобиля.

Если заливать в бак топливо с более низким октановым числом, это может негативно сказаться на состоянии двигателя, предупредил эксперт.





Вячеслав Субботин автомобильный эксперт Если человек заливает вместо рекомендованного производителем АИ-95 бензин с низким октановым числом, например АИ-92, это означает, что в моторе во время работы будет не горение топлива, а взрывы. Это ведет к разрушению двигателя, поршней прежде всего.

Субботин порекомендовал автомобилистам избегать подобной практики. "Если написано АИ-95, значит, именно таким бензином и надо заправлять и не нужно экспериментировать", – подчеркнул он.

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