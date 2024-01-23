Эксперт рассказал о главных проблемах у автомобилей во время морозов

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Чаще всего проблемы у автомобиля в морозную погоду возникают из-за аккумулятора или топливной системы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта сети автосервисов Александра Гомана.

Он отметил, что при температуре воздуха -20 градусов аккумуляторная батарея машины быстро разряжается и не может восполнить весь объем во время зарядки. С такими проблемами чаще всего сталкиваются водители, совершающие короткие и частые поездки.

"В таких условиях батарея не успевает заряжаться полноценно и автомобиль утром при минусовой температуре может не завестись", – подчеркнул специалист.

Еще одной деталью автомобиля, которая часто выходит из строя в морозы, является свеча зажигания. Гоман объяснил, что ее водители часто заливают во время запуска двигателя. Кроме того, машина может не заводиться из-за грязной дроссельной заслонки или форсунок, которые нужно очищать каждые 20–30 тысяч километров, добавил эксперт.

Также он рекомендовал выбирать качественный бензин для своего автомобиля, чтобы избежать проблем с бензонасосом.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, что передвижение на машине со снегом на крыше может привести к ДТП, так как пласты снега могут попадать на лобовые стекла едущих позади автомобилей.

До этого Субботин призвал соблюдать дистанцию и скоростной режим во время снегопада, чтобы не попасть в аварию. Еще эксперт посоветовал водителям быть особенно осторожными на открытых продуваемых пространствах, где может образовываться лед.

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