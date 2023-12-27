Эксперт назвал опасные способы отогрева замерзшего автомобиля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Один из рискованных способов отогрева замерзшей машины – применение электрической плитки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Сергея Пономарева.

По его словам, люди ставят электроплитку под масляный поддон и прогревают жидкость, чтобы двигатель запустился. Пономарев предупредил, что в таком случае масло может потерять свои свойства.

Еще некоторые водители, продолжил эксперт, используют фен для прогрева впускного коллектора. В большинстве случаев он пластиковый, поэтому его легко оплавить, в том числе внутри, отметил Пономарев.

Также излюбленное средство в морозы у многих автолюбителей – кипяток. Если вылить горячую воду на промерзший коллектор, то из-за перепада температур возможна его деформация. Алюминиевый коллектор может дать трещину, предупредил специалист.

Он добавил, что еще часто используется электрическая тепловая пушка для отогрева автомобиля. При неправильном использовании она может оплавить декоративные элементы, провода и топливные трубки. Это может привести к утечке топлива и пожару.

Кроме того, специалист рекомендовал водителям не применять газовые горелки, так как в двигателе машины находятся топливо и масло, которые легко загорятся при малейшей утечке.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что зимой машину следует мыть не реже одного раза в неделю. По его словам, это поможет снизить негативное влияние противогололедных средств.

Как отметил специалист, при нынешней переменчивой погоде можно не принимать дополнительных мер очистки, так как кузова современных машин хорошо защищены от влаги.

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