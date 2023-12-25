Врач предупредила россиян о появлении аллергии при вдыхании паров незамерзайки

Фото: depositphotos/shiningblack

При вдыхании испарений незамерзающей жидкости для автомобиля у человека может появиться сильная аллергия. Об этом рассказала замглавврача частной клиники Валентина Пигарева.

"Зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов спиртов с водой и добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов и красителей", – цитирует "Газета.ру" слова врача.

Если пары попадают в салон машины, то аллергия может появиться у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у детей, у которых ранее наблюдались аллергические реакции, отметила Пигарева.

Она пояснила, что первым признаком аллергии на незамерзайку может быть бронхоспазм. В этом случае у человека появляется одышка, сильный кашель и свистящее дыхание. У ребенка может появиться ларингоспазм, из-за которого он не может говорить, становится бледным и у него повышается потоотделение.

Ответной реакцией организма на аллерген, продолжила врач, может стать отек Квинке. У человека отекают слизистые и мягкие ткани лица, шеи и ротовой полости.

Такие реакции опасны для здоровья человека, предупредила врач. Она посоветовала при подозрении на аллергическую реакцию отправить пострадавшего на свежий воздух, освободить шею и грудную клетку, а также вызвать скорую помощь.

Ранее врач Елена Гучапшева предупредила о риске возникновения аллергии на новогоднюю ель. Аллергенами она назвала пыльцу хвойных деревьев, смолу, древесину и древесный сок.

Специалист отметила, что аллергиков могут беспокоить насморк, зуд в глазах, кашель, першение в горле и высыпания на коже. Гучапшева добавила, что простуду при таких симптомах можно исключить, если нет температуры.

"Доктор 24": эксперт рассказал о лечении аллергии с помощью АСИТ-терапии