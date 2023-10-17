Врач рассказала, может ли развиться аллергия на человека

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У человека может развиться аллергия на других людей. Об этом рассказала аллерголог, доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Это возможно, чаще всего возникает такая реакция на человеческие волосы, в них есть аллерген. И для ее выявления даже есть специальная проба с аллергеном человеческого волоса. Такие случаи бывают нечасто, но я встречалась с ними в своей практике", – сказал эксперт.

По ее словам, реже встречается аллергия на эпидермис человека – слущивающиеся частички кожи. Чаще у людей проявляется аллергия на эпидермис животных, в том числе кошек, собак, птиц. В большей степени аллергии на эпидермис человека подвержены люди, имеющие аллергию на животных.

Лусс добавила, что у женщин может появиться аллергическая реакция на сперму из-за содержащихся в ней аллергенов. Однако это случается крайне редко, поэтому вид этой аллергии сложно диагностировать. Кроме того, специфических проб для исследований нет.

Эксперт считает, что при появлении иммунной реакции нужно ограничивать контакты и использовать классические препараты от аллергии.

"Но, в принципе, все зависит от степени аллергической реакции, ее тяжести. Иногда людям приходится даже расставаться из-за этого", – заключила Лусс.

Ранее врач-дерматолог и профессор Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала, как проявляется аллергия на солнце. По ее словам, реакция начинается либо сразу, либо спустя 30 минут после воздействия ультрафиолета на открытые участки кожи. Эксперт посоветовала использовать SPF-крем, придерживаться правильного питания и исключить продукты-аллергены из своего меню.

Спрос на препараты от аллергии вырос почти вдвое в Московском регионе