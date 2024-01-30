Власти РФ готовят меру сдерживания роста цен на топливо – СМИ

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Российские власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо. Для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков, сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий проект ФАС.

Согласно документу, стоимость контракта не должна превышать среднее арифметическое значение биржевых и внебиржевых цен на товар за последние три месяца, предшествующие месяцу заключения договора и определяющие конечную стоимость товара.

"Разработка порядка предусмотрена "дорожной картой" развития биржевой торговли. Проект документа определяет расчет стоимости для трех составляющих: начальная максимальная цена контракта, цена контракта с единственным поставщиком и начальная единица товара", – отметили в ФАС.

В ведомстве добавили, что сформированная на бирже цена топлива является рыночной – это позволит госзаказчикам во время формирования начальной максимальной цены контракта избежать завышенных цен, которые могут быть определены в ходе рассмотрения запроса предложений у участников нефтяного рынка.

По мнению экспертов, указанная мера представляется фактически прецедентом, когда государство начинает регулировать цены на топливо.

Ранее сообщалось, что участники топливного рынка попросили властей запретить физлицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Письмо с соответствующим предложением направила ассоциация "Надежный партнер" председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

До этого Госдума решила не покрывать с 1 января расходы депутатов на бензин, если они не начнут использовать российские автомобили или иномарки, рекомендованные министерством промышленности и торговли.

Правительство РФ утвердило дополнительные меры для стабилизации рынка топлива