Абхазия обратилась к России за решением вопроса с обеспечением нефтепродуктами

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Власти Абхазии обратились к российским властям для решения проблемы с поставками нефтепродуктов в республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономики Абхазии Теймураза Миквабия.

По словам замминистра, речь идет о том, чтобы ввезти в республику уже купленное местными компаниями топливо. При этом Миквабия отметил, что сейчас завозить в Абхазию нефтепродукты может только компания "Роснефть".

Миквабия подчеркнул, что в Абхазии дефицита топлива нет, и имеющегося в стране запаса топливо достаточно, однако не все местные АЗС могут работать.

Сообщается, что крупнейший импортер нефтепродуктов в Абхазию, компания "АЗиД", еще перед Новым годом приостановил отпуск некоторых видов нефтепродуктов в сети своих автозаправочных станций из-за ограничения поставок. Отпуск бензина осуществляется по картам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объемы нефтепродуктов в соответствии с уже заключенными договорами.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовится запретить импорт российского СПГ с 2025 года. Законодательные решения о запрете импорта российского сжиженного природного газа будут подготовлены уже в этом году.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. Он уверен, что эти действия фактически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.