Финляндия готовится запретить импорт российского СПГ с 2025 года

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Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта российского сжиженного природного газа в этом году. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на заявление министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена.

Сообщается, что запрет на импорт российского СПГ вступит в силу с 2025 года.

"Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу", – заявил Мюккянен.

Финская компания Gasum продолжает импорт СПГ из России ввиду обязательств по контракту. Газета уточняет, что поставки российского СПГ уже запрещены на крупнейший терминал в Финляндии "Инкоо".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. Он уверен, что эти действия фактически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.

Ранее Миллер заявил, Россия почти добилась технологического суверенитета в газовом секторе. По его словам, "Газпром" работает в этом направлении много лет и решает сложные технологические задачи.