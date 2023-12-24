"Газпром" вновь обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

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"Газпром" вновь обновил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири". Об этом сообщается в телеграм-канале холдинга.

"Заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что поставки по газопроводу осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Ранее холдинг сообщал о рекорде в ноябре. Тогда "Газпром" также побил рекорд по суточным поставкам газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай.

В свою очередь, китайский диппредставитель в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР намерена расширить сотрудничество с Москвой в энергетике по всей производственной цепочке. Посол отметил, что Россия и Китай придерживаются принципов взаимного доверия и выгоды на фоне колебаний на мировом энергетическом рынке и в условиях внешних вызовов.