РБК: правительство РФ приостановит запрет на экспорт бензина

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Правительство РФ приостановит временный запрет на экспорт бензина из-за насыщения рынка топливом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минэнерго.

Ведомство отметило, что на российских нефтеперерабатывающих заводах восстановили объемы переработки, улучшили ситуацию с доставкой нефтепродуктов, а регионы обеспечили моторным топливом. Также на НПЗ сформировали запасы автомобильных бензинов, которые могут покрыть потребности внутреннего рынка.

"По состоянию на 15 мая по автoмобильному бензину они составили 2,1 миллиона тонн и 3,4 миллиона тонн по дизельнoму топливу. Цели по насыщению экспорта, для которых ввoдился запрет на экспорт, были достигнуты", – уточнили в министерстве.

Как рассказали в ведомстве, отмена ограничений позволит отдельным предприятиям увеличить объемы переработки сырья и выработки нефтепродуктов.

"Приоcтановка запрета может быть либо продлена, либо oтменена – в зависимости от ситуации", – говорится в сообщении.

1 марта этого года правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%. Сообщалось, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства – члены Евразийского экономического союза.

