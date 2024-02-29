В РФ могут резко увеличить штрафы за долгое хранение топлива в ж/д вагонах

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Правительство работает над мерами по ограничению использования транспортной инфраструктуры для хранения топлива. Одной из таких мер может стать резкое увеличение штрафов за ненормативный простой вагонов по вине грузополучателя, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Так в ведомстве прокомментировали возможность затоваривания внутреннего рынка РФ топливом и сообщение РЖД об использовании вагонов в качестве "складов на колесах". Вместе с тем в Минэнерго заметили, что скопления вагонов с нефтеналивными грузами на некоторых участках являются временными и связаны с особенностями логистики.

Министерство также взяло на особый контроль ритмичность поставок топлива на внутреннем рынке. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с топливообеспечением находится под контролем, а запасы – на достаточном уровне.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ вводит с 1 марта запрет на экспорт бензина на полгода. Кроме того, правительство может увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%, чтобы компенсировать рост спроса во время летних отпусков и полевых работ, а также в ходе плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

До этого участники топливного рынка попросили властей запретить физлицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Письмо с соответствующим предложением направила ассоциация "Надежный партнер" председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Временный запрет на экспорт бензина могут ввести с 1 марта