Правительство приостановило запрет на экспорт бензина

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Правительство РФ утвердило решение о временном снятии запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года, сообщается в телеграм-канале кабмина.

В правительстве подчеркнули, что такое решение приняли с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива и недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями. Кроме того, это связано с необходимостью освободить порты от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения санкций.

По данным кабмина, ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа.

1 марта этого года правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%. Сообщалось, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства – члены Евразийского экономического союза.

