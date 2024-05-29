Bloomberg: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от нефти и газа из РФ

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Германия и Чехия призывают Евросоюз создать рабочую группу, которая займется поиском путей полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Письмо с подобным предложением отправили министр экономики ФРГ Роберт Хабек и министр торговли Чехии Йозеф Сикела министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен. В настоящее время Бельгия председательствует в Совете ЕС.

"Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России", – указано в письме.

Предполагается, что министры энергетики Евросоюза проведут встречу 30 мая, где подведут итоги выполнения плана REPowerEU, который был введен для сокращения зависимости от поставок энергоносителей из РФ.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем на встрече с другими министрами иностранных дел в Люксембурге сказал, что Евросоюз планирует включить в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения на поставки сжиженного природного газа.

Кроме того, в Австрии планируют полностью отказаться от российского газа к 2028 году. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер уже направила законопроект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа представителю правительства.

